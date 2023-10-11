Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor

        Muş'ta et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında sığır yetiştiricilerine ücretsiz suni tohumlama desteği veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 13:30 Güncelleme: 11.10.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında sığır yetiştiricilerine ücretsiz suni tohumlama desteği veriliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2021'de başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) Muş'ta uygulanmaya devam ediliyor.

        Proje kapsamında il genelinde yıl başından bu yana 4 bin 655 suni tohumlama gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, kent genelinde 301 bin büyükbaş ve 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu söyledi.

        Hayvanlarda suni tohumlama yapılmasıyla daha verimli bir ırk elde edilmesinin amaçlandığını ifade eden Gün, şunları kaydetti:

        "ETKİYAP kapsamında 2022'de 10 bin 277 suni tohumlama yapıldı. 2023'te şu an itibarıyla 4 bin 655 suni tohumlama yapılmış durumda. Geri dönüşlere baktığımızda çok verimli geçtiğini görüyoruz. Buradan elde edilecek buzağılarla hem ırkların çoğalması hem de ırk veriminin daha iyi seviyeye gelmesi hedefleniyor."

        Besici Rıfat Çözgen ise desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Bakan Tekin'den ara tatillerle ilgili açıklama
        Çebi aday oluyor!
        Çebi aday oluyor!
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Emekli ikramiyesinde kapsam genişlemeyecek
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Nelsson'dan Danimarka basınına flaş sözler!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım uydudan görüntülendi!
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın hayatta mı?
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Gigi Hadid'den 'Filistin' açıklaması
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Van-İran sınırına 145 kilometrelik duvar örüldü
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Icardi'ye İspanya'dan sürpriz talip!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        Eşini öldüren oğlundan baba şikayetçi olmadı!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Akla gelmeyen o nedenler kilo aldırıyor
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Gazze'de tek enerji santralinin yakıtı bitiyor!
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        Üniversitelilerin kuyruk çilesi!
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        2 milyon metreküp mermer ve taş kullanıldı! 12 yılda tamamlandı
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        “Sanat adına büyük bir kayıp”
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'

        Benzer Haberler

        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürd...
        Muş'ta kadın besicilere hijyen etiğimi ve ekipman desteği verildi
        Muş'ta kadın besicilere hijyen etiğimi ve ekipman desteği verildi
        Muş'ta 3 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Muş'ta 3 kilo 910 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi
        Muş'ta gümrük kaçağı 40 telefon ele geçirildi
        Muş Ovası'nda hasadı yapılan ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor
        Muş Ovası'nda hasadı yapılan ayçiçeğinden 181 milyon lira gelir bekleniyor
        Muş'ta cami ve okullarda çevre düzenlemesi devam ediyor
        Muş'ta cami ve okullarda çevre düzenlemesi devam ediyor