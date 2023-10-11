Muş'ta besicilere yönelik suni tohumlama desteği devam ediyor Muş'ta et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında sığır yetiştiricilerine ücretsiz suni tohumlama desteği veriliyor.

Muş'ta et ve süt verimi yüksek ırkların artırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında sığır yetiştiricilerine ücretsiz suni tohumlama desteği veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce 2021'de başlatılan Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) Muş'ta uygulanmaya devam ediliyor.

Proje kapsamında il genelinde yıl başından bu yana 4 bin 655 suni tohumlama gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, gazetecilere, kent genelinde 301 bin büyükbaş ve 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu söyledi.

Hayvanlarda suni tohumlama yapılmasıyla daha verimli bir ırk elde edilmesinin amaçlandığını ifade eden Gün, şunları kaydetti:

"ETKİYAP kapsamında 2022'de 10 bin 277 suni tohumlama yapıldı. 2023'te şu an itibarıyla 4 bin 655 suni tohumlama yapılmış durumda. Geri dönüşlere baktığımızda çok verimli geçtiğini görüyoruz. Buradan elde edilecek buzağılarla hem ırkların çoğalması hem de ırk veriminin daha iyi seviyeye gelmesi hedefleniyor."

Besici Rıfat Çözgen ise desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.