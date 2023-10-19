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        Bulanık'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı

        Muş'un Bulanık ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 17:05 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:08
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        Bulanık'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek günlerini kutladı.

        Ocak, muhtarların tüm sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştıklarını belirterek, "Muhtarlık müessesi her haliyle çok güzel yerlere gelmiş. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde çok güzel yerlere geldi. Muhtarlar Günü'nüzü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

        Daha sonra Bulanık Muhtarlar Dernek Başkanı Bülent Yaşar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

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