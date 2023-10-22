Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta iki aile arasındaki 25 yıllık husumet barışla sonuçlandı

        Muş'un Korkut ilçesinde 1998'de 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 22.10.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta iki aile arasındaki 25 yıllık husumet barışla sonuçlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Korkut ilçesinde 1998'de 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin yaralanması sonucu iki aile arasında başlayan husumet barışla sonuçlandı.

        İlçeye bağlı İçboğaz köyünde yaşayan Kandemir ve Bozkurt aileleri arasında 25 yıl önce 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kavganın ardından husumet başladı.

        Kanaat önderlerinin girişimleri sonucu aralarındaki husumet giderilen aileler, İçboğaz Köyü Camisi önünde düzenlenen töreninde kucaklaşarak barıştı.

        Törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, insanların, aynı köyde, aynı beldede hayatları boyunca en samimi dostlukları, en güzel aile ortamları kuracakları kişilerle husumetli şekilde yaşadığını söyledi.

        Bu durumun gelecek kuşaklara bırakılacak en kötü miraslardan biri olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

        "İslam'ın ruhunda kardeşlik ve hoşgörü var. Bakıyorsunuz suyun başında bir kavga, çocuklar kavga etmiş, büyükler karışmış ve yıllara yayılan, binlerce kişiyi etkileyen bir husumet. Bu kin, bu anlamsız husumet insanlığımızı, kardeşliğimizi esir alıyor. İyi tarafından bakalım, inşallah bundan sonraki husumetlere de vesile olsun. Bu husumeti bitirenlerden ve sebep olanlardan Allah razı olsun. 25 yıl dile kolay. Ortalama bir ömrün 3'te biri husumetle geçmiş. Bölgemizde, beldemizde husumetlerin sona ermesi noktasında gücümüzü, yetkimizi sonuna kadar kullanmamız lazım. İnşallah teker teker bölgemizdeki husumetler son bulur."

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da kardeşliği, barışı ve bu birlikteliği sembolize eden geleneksel barış merasiminde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Kardeşler arasında bir husumet yaşandığında mutlaka aralarının düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Asya, "Buradaki mutluluğumuzu buruk eden siyonizmin, Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulmü lanetliyorum. Burada kardeşliğin tesisi için barış merasimini icra ediyor olmamız, kısmen de olsa gönlümüze bir su serpmiştir. Bu barış, Kandemir ve Bozkurt ailelerinin fedakarlığı sonucu olmuştur. Hiçbir güç zorla barışı tesis edemez. Aileleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Aile bireyleri de konuşma yaparak gelen misafirlere teşekkür etti.

        Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir'in dua okunmasıyla son bulan törene, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Muş 4. Olağan İl Kongresi'ne...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, partisinin Muş 4. Olağan İl Kongresi'ne...
        Muş´ta çocuklar Filistinli akranları için namaz kılıp, dua etti
        Muş´ta çocuklar Filistinli akranları için namaz kılıp, dua etti
        Muş´ta Netanyahu ve Biden´in maketleri ateşe verildi
        Muş´ta Netanyahu ve Biden´in maketleri ateşe verildi
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Muş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bulanık Kaymakamı Ocak, okul inşaatlarını inceledi
        Bulanık Kaymakamı Ocak, okul inşaatlarını inceledi
        Bulanık'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı
        Bulanık'ta "Muhtarlar Günü" kutlandı