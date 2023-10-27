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        Bulanık'ta "gençlik yürüyüşü" düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "gençlik yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:14
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        Bulanık'ta "gençlik yürüyüşü" düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "gençlik yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından organize edilen yürüyüşte konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

        Vatanın asla bölünmeyeceğini belirten Ocak, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve kardeşlik içinde 200 metre uzunluğundaki dev bayrağımız ve açılan pankartlarımız, öğrencilerimiz tarafından omuzlarda taşındı. Halkın yoğun ilgisi ve büyük coşkusu var. Duygu dolu anlar yaşadık." dedi.

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