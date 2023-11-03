Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta gençler sabah namazında buluştu

        Muş'un Bulanık ilçesinde gençler sabah namazında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta gençler sabah namazında buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde gençler sabah namazında bir araya geldi.

        Bilican Spor Kulübü sporcu ve yöneticileri sabah namazı için Merkez Camisi'nde buluştu.

        Programa, Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, kulüp yöneticileri, Merkez Cami İmamı Keramettin Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve sporcular katıldı.

        Kulüp Başkanı Yılmaz, manevi duyguları ön planda tutmaları gerektiğini belirterek, programa katılan gençlere teşekkür etti.

        Namaz sonrası gençlere çorba ve çay ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        Düğün magandaları okul çıkışında dehşet saçtı!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Öğle saatlerinden itibaren... Bugüne ve yarına dikkat! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Son şarkıları 45 yılda tamamlandı
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        "Filistin'de insanlık dramı yaşanıyor"
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü
        Borsa 6 madde nedeniyle dipten döndü

        Benzer Haberler

        Muş'ta markete molotofkokteyli attığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Muş'ta markete molotofkokteyli attığı tespit edilen şüpheli yakalandı
        Muş'ta kız çocukları gönüllü öğretmenler sayesinde yeniden okullu oluyor
        Muş'ta kız çocukları gönüllü öğretmenler sayesinde yeniden okullu oluyor
        Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi
        Muş'ta 800 paket gümrük kaçağı sigara ele getirildi
        Muş'ta havalimanında tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı
        Muş'ta havalimanında tarihi eserle yakalanan kişi gözaltına alındı
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürdü
        Bulanık'ta "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin ilk t...
        Bulanık'ta "Muş'ta Gençler Önce Eğitimde Sonra İstihdamda Projesi"nin ilk t...