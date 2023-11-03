Bulanık'ta gençler sabah namazında buluştu
Muş'un Bulanık ilçesinde gençler sabah namazında bir araya geldi.
Muş'un Bulanık ilçesinde gençler sabah namazında bir araya geldi.
Bilican Spor Kulübü sporcu ve yöneticileri sabah namazı için Merkez Camisi'nde buluştu.
Programa, Bilican Spor Kulübü Başkanı Veysi Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Aytekin Tetik, kulüp yöneticileri, Merkez Cami İmamı Keramettin Aydın, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yahya Yılmaz ve sporcular katıldı.
Kulüp Başkanı Yılmaz, manevi duyguları ön planda tutmaları gerektiğini belirterek, programa katılan gençlere teşekkür etti.
Namaz sonrası gençlere çorba ve çay ikram edildi.