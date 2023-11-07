Muş'ta engelli çocuğun akülü tekerlekli sandalye hayalini "İyilik Ailesi" gerçekleştirdi

Merkezi Ankara'da bulunan "İyilik Ailesi Platformu"nun Muş'taki gönüllü üyeleri, kentte yaşayan 12 yaşındaki engelli Emir Ali Uslu'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Muş merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde ikamet eden Uslu, 2 yaşındayken yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

Uslu'ya gözü gibi bakan, zaman zaman sırtlarında taşıyarak gitmek istediği yerlere götüren anne ve babası, eskiyen tekerlekli sandalyesinin yenilenmesi için "İyilik Ailesi Platformu"na ulaştı.

Ailenin çağrısına kayıtsız kalamayan platformun Muş'taki üyeleri, temin ettikleri akülü tekerlekli sandalyeyi köye götürerek Uslu'ya hediye etti.

Uslu, gazetecilere, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce tekerlekli sandalyesinin eskimesi nedeniyle zorluk yaşadığını anlatan Uslu, "Eski bir sandalyemi kullanamıyordum. Şimdi akülü tekerlekli sandalye ile arkadaşlarımın yanına gidebiliyorum. Annem beni bayramlarda sırtında gezdiriyordu, çok zorluk çekiyordu. Artık kendim gidebiliyorum." dedi.

Platformun Muş sorumlusu Ömer Varlık ise Muş'ta sosyal sorumluluk projelerini yürüttüklerini ifade etti.

Engelli Emir Ali'nin ailesinin kendilerine sosyal medyadan ulaştığını belirten Varlık, şunları kaydetti:

"Bize gönderilen akülü tekerlekli sandalyeyi köye getirdik. Emir Ali'nin mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk. Bu işleri yapmaya devam edeceğiz. Emir Ali'nin evi köyün dışında kalıyordu. Arkadaşlarının yanına rahat gidip gelemiyor, oynayamıyordu. Annesi, zaman zaman sırtında taşıyıp arkadaşların yanına götürüyordu. Tekerlekli sandalyesi eski olduğu için iş görmüyordu. Biz de Emir Ali'ye akülü sandalye verdik. Artık arkadaşlarının yanına rahatlıkla gidebilecek."

Baba Mevlit Uslu da oğlunun 2 yaşında yüksek ateş nedeniyle havale geçirdiğini ve belden aşağısının tutmadığını söyledi.

Akülü tekerlekli sandalye için platform üyelerine ulaştıklarını dile getiren Uslu, "Emir Ali çok mutlu oldu. Evimiz köyün dışında. Emir Ali'yi ben veya annesi sırtımızda taşıyarak arkadaşlarının yanına götürüyorduk. Tekerlekli sandalyesi eskimişti, iş görmüyordu. Şimdi kendi imkanlarıyla gidip gelebiliyor. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun." diye konuştu.

Anne Fatma Uslu da "Bayram günlerinde çocukların hepsi geziyor, Emir Ali onlarla gidemediği için ağlıyordu. Şimdi kendi gidebiliyor. Çok mutluyuz. Bize akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.