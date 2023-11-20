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        Malazgirt'te kar etkili oldu

        Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 18:25 Güncelleme: 20.11.2023 - 18:25
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        Malazgirt'te kar etkili oldu
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

        İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        İlçe merkezi ile Adaksu, Tatargazi ve Kızılyusuf köylerinin beyaza büründü, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, Malazgirt-Ahlat kara yolunda çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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