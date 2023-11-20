Malazgirt'te kar etkili oldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezi ile Adaksu, Tatargazi ve Kızılyusuf köylerinin beyaza büründü, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri, Malazgirt-Ahlat kara yolunda çalışma yürütüyor.

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