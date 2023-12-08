Bulanık'ta uluslararası muaythai müsabakaları düzenlenecek

Muş'un Bulanık ilçesinde uluslararası muaythai müsabakaları yapılacak.

İran, Azerbaycan ve Türkiye'den 110 sporcunun katılımıyla düzenlenecek 2023 IFMA Gençler Dünya Muaythai Müsabakaları 23 Aralık'ta başlayacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, uluslararası müsabakaların ilçenin tanıtıma önemli katkı sağladığını söyledi.

Ocak, "Sporcuları, sporcu yakınlarını, antrenörleri ve hakemleri ilçemizde ağırlayacağız. Böylesi organizasyonlar bölgemiz turizmine, ekonomi ve tanıtıma katkı sunuyor. Tanıtıma ve ekonomiye katkı sunacak tüm faaliyetlerin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.