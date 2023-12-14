Bulanık'ta çiftçilere tarım sigortası konusunda bilgilendirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde çiftçiler, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirildi.

Bulanık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Erkan Gür, katılımcılara, devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi, genel şartları, teknik tarifesi ve talimatları ile poliçe son kabul tarihleri hakkında bilgi verdi.

İlkbahar mevsiminde soğuk hava dalgasının gelmesiyle buğday veya arpanın yanmasının Bulanıklı çiftçileri mağdur ettiğini ifade eden Gür, şöyle konuştu:

"TARSİM'in önemi burada öne çıkıyor. Sigorta, çiftçilerin zararlarını karşılıyor. Çiftçilerimizin ne kadar fedakarlık yaptığını bilen insanlarız. Peki, çiftçilerimizin derdine, sorununa çözüm konusunda ne yapmamız gerekir. TARSİM devletle çalışan bir sigorta kurumudur. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nin ilçe yaygınlaştırılması, üretici ve yetiştiricilerin talep ve beklentilerinin tespit edilmesi ve paydaş kurumlarla olan iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor."

Programa, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel, Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi ve çiftçiler katıldı.