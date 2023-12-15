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        Bulanık'ta "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:59
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        Bulanık'ta "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Turgut Özal Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere yöresel yiyecek ve içecekler ikram edildi.

        Okul Müdürü Kamuran Aydın, yerli malı kullanımının önemine değinerek, öğrencilerde farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Aydın, "Yerli malının öneminin öğrencilere uygulamalı olarak anlatılması için her sınıf kendi bünyesinde etkinlik düzenlemiş. Öğrencilerimiz evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yerli malı standı açarak, diğer sınıflardaki arkadaşlarına haftanın önemini anlatıyorlar ve ikramlarda bulunuyorlar. Bu tür etkinliklerin eğitimdeki başarı seviyesinin yükseltilmesine de katkısı büyük." dedi.

        Türkçe Öğretmeni Vedat Balıkçı ise "Türkiye'nin her yerinde kutlandığı gibi biz de bu etkinleri düzenlemeye karar verdik. Velilerimiz ve öğrencilerimiz çok emek harcadılar. Bu haftayı en güzel şekilde kutluyoruz." diye konuştu.

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