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        Muş'ta köy ve mezralara giden öğretmenler 34 öğrenciyi okula kazandırdı

        Muş'un Bulanık ilçesinde çocukların eğitime devamını sağlamak amacıyla köy ve mezraları dolaşan gönüllü öğretmenler, 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:13
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        Muş'ta köy ve mezralara giden öğretmenler 34 öğrenciyi okula kazandırdı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde çocukların eğitime devamını sağlamak amacıyla köy ve mezraları dolaşan gönüllü öğretmenler, 34 erkek öğrenciyi okula kazandırdı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin gönüllü öğretmenlerinden oluşturulan 36 kişilik ekip, belirli zamanlarda köy ve mezralara giderek devamsız öğrencileri okula kazandırmak için ziyaretler gerçekleştiriyor.

        Kilometrelerce yol kateden öğretmenler, aileleri ikna ederek çeşitli nedenlerle eğitimine devam etmeyen 34 çocuğun okula dönmesini sağladı.

        Öğretmenlerle ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Uzgörür beldesine giden Bulanık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Çiçekli, gazetecilere, çocukların eğitime devam etmesi için komisyon kurduklarını söyledi.

        Okula kazandırdıkları öğrencilerin ilçedeki erkek yatılı okullarında eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Çiçekli, "Erkek öğrencilerimizin okullaşmasında sıkıntı çekiyoruz. Bazı nedenlerden dolayı halen erkek öğrencilerimizin devamsızlık sorunu var. Öğretmenlerimizden oluşturduğumuz ekip köy köy dolaşarak öğrencileri ve aileleri ikna etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 34 erkek öğrencimizi ikna ettik. Bu köyümüzde de ikna çabamız devam ediyor. Okula kazandırdığımız öğrencilerimizin ders eksiğini telafi edeceğiz." diye konuştu.

        Öğretmenlerden Fatima Demiral Işık ise çocukların eğitime devam etmesi için kilometrelerce yol katettiklerini belirtti.

        Işık, "Geçmişte sıkıntılarla okuduk. Şimdi çocuklarımızın ayağına giderek onları okula getirmeye ve velileri ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün de bazı çocuklarımızı okula kazandırdık. Bunun mutluluğu tarif edilemez. İnşallah bütün devamsız çocukları okula kazandıracağız." dedi.

        Sergen Göre de tespit ettikleri devamsız öğrencilerin ailelerini ikna ederek çocukları okula getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

        Göre, "Umarım daha çok öğrencinin hayatına dokunarak iz bırakabiliriz. Öğrencilerin eğitim öğretim hayatına atılmaları için gönüllü olarak bu komisyona katıldık. Umarım onlar da ileride aldıkları karardan dolayı çok mutlu olur. Bu kapsamda en ücra köylere gidiyoruz. Çocuklarımızı ne kadar uzak olursa olsun eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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