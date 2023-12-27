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        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, köy okullarını ziyaret etti

        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şehittahir, Gündüzü ve Sultanlı köyündeki okullarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:30
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        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Tunçel, köy okullarını ziyaret etti
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        Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Şehittahir, Gündüzü ve Sultanlı köyündeki okullarda incelemelerde bulundu.

        Öğretmenlerle bir araya gelerek dilek ve isteklerini dinleyen Tunçel, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

        Okulların yeni ve en son teknolojilerle donatıldığını belirten Tunçel, "Öğrencilerimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz zira okumanın ve kendini ifade etme becerilerinin her düzeydeki iletişimde çok önemlidir. Hayatta başarılı olmanın yolu çok okumaktan geçiyor." diye konuştu.

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        Galeri

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