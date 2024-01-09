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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret etti

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret etti, kış tedbirleri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:17 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:17
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret etti
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Özel İdare Müdürlüğünü ziyaret etti, kış tedbirleri hakkında bilgi aldı.

        Özel İdare çalışanlarıyla bir araya gelen Bayram, İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl ve İl Genel Meclisi Başkanı Sait Yıldırım'la görüştü.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Bayram, kışın yol açma çalışması yürüten personelin önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "İlçeye bağlı 74 köy ve mezralarında yoğun bir mücadele vereceğiz. Köy ve mezralarda olası acil durumlarda hastaya, yaşlı vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Aynı zamanda kullanılan yolları da ulaşıma açacağız. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum. Asılsız ihbarlar konusunda da vatandaşlarımızın duyarlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

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