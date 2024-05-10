Muş'ta Jandarma ve polis ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Korkut Altınova Ortaokulunda eğitim gören 75 öğrenciye, karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve üstgeçitlerinin önemi, kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçişlerde uyulması gereken kurallar hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda da etkinlik yapıldı.

Jandarma ekipleri, seminere katılan 80 öğrenciye, "kara yollarında trafiğin akışı ve kara yolunun kullanılması, hız ve dönüş kuralları, takip mesafesi, geçiş hakkı, emniyet kemeri, ile kazaya karışan sürücülerin yükümlülükleri" gibi konularda bilgiler verdi. mesleki tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

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