Muş'ta serinlemek için Murat Nehri'ne giren öğrenci kayboldu

Muş'ta serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde kaybolan öğrenciyi bulmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Aziz Serhat Eroğlu, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sultan Alparslan Parkı'ndaki mesire alanına geldi.

Burada serinlemek için Murat Nehri'ne giren Eroğlu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi.