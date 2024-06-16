Muş Valisi Çakır, güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Çakır'a, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre eşlik etti.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ve askerlerin bayramını kutlayan Çakır, güvenlik güçlerinin çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Daha sonra beraberindeki heyetle Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne geçen Çakır, polislerle bir araya geldi.

Muş Valiliğinde düzenlenen törende Vali Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kurum amirleri, vatandaş ve çocuklarla bayramlaştı.

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