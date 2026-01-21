Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 14:23 Güncelleme: 21.01.2026 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine devam etti.

        Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.


        Eyleme katılan Şahinaz Özcan, oğlundan haber alamadıklarını dile getirerek, "Yıllardır evlat hasreti çekiyorum. Allah kabul etmesin. Devletin elinde olsaydı oğlumla görüşebilirdim, telefonla konuşabilirdim ancak şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Çocuklarımızın teslim olmasını bekliyoruz. Yıllardır süren hasretin son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Naciye Sönmez Yıldız da çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunduklarını belirterek, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

        Benzer Haberler

        "Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor
        "Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor
        Annesinin mezarına gidebilmek için talep ettiği sandalyeye kavuştu
        Annesinin mezarına gidebilmek için talep ettiği sandalyeye kavuştu
        Kardan kapanan köy yolunda hasta, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
        Kardan kapanan köy yolunda hasta, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Muş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
        Muş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
        Muş'ta hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı
        Muş'ta hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı