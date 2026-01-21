"Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri için gençlik merkezine gelen öğrenciler, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak hem yeteneklerini keşfediyor hem de yarıyıl tatillerini eğlenceli şekilde geçiriyor.



Kentte hayata geçirilen "Gençlik Kış Kulübü" ile 9-12 ve 13-15 yaş grubundaki çocuklara yarıyıl tatillerini eğlenirken öğrenme imkanı sunuluyor.



Muş Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklar, sportif faaliyetlerden akıl ve zeka oyunlarına, drama ve tiyatrodan halk oyunları ile el sanatlarına kadar birçok etkinliğe katılarak yeni beceriler kazanıyor.





Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, kent genelindeki 5 gençlik merkezinde başlatılan "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı"na öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.



Öğrencilerin yarıyıl tatilinde gençlik merkezini tercih ettiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:



"Kış Kulübü programında, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz var. Program 9-15 yaş arasındaki çocuklarımızı kapsamakta. Öğrenciler, aileleriyle gelip merkezimize müracaatlarını yapabilirler. Kayıt yaptıktan sonra gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerimize katılım sağlayabilirler. İl gezilerimiz olacak. Amacımız, gençlerimizin kendilerini sportif ve kültürel alanda daha çok geliştirmelerini sağlamak ve aynı zamanda arkadaşlık ortamlarını artırmaktır. 10'dan fazla kursumuz var.





Kurslara katılmak için bir sınırlamamız yok. Hedefimiz, öğrencilere 15 günlük yarıyıl tatilinde eğlenme ve güzel zaman geçirme imkanı sunmaktır. Öğrenciler tatildeki boş zamanlarını gençlik merkezinde değerlendirecek. Gençlerimizi merkezlerimize bekliyoruz. Öğrencilerin talep ettiği kurs varsa onları da açıyoruz. İlçedeki gençlik merkezlerimizde de bu faaliyet sürdürülmektedir."



- "Kış Kulübü'nde zihinsel olarak dinlenmiş oluyorum"



Okçuluk kursuna katılan öğrencilerden Kevser Azra Aras ise GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'na katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.



Merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Aras, "Okçuluk çocukluk hayalimdi ve çok sevdiğim bir spordu. Bu sporda ilerlemeyi istiyordum. Kış kulübüne katıldım. Çok güzel bir spor. Kurs, motivasyonumuzu artırıyor. Bu kurslarda yeni arkadaşlıklar edindim. Burada güzel vakit geçiriyorum. Kış Kulübü'nde zihinsel olarak dinlenmiş oluyorum." diye konuştu.



Öğrencilerden Zümra Sena Dede de GSB Kış Kulübü Programı'ndan sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu kaydederek, "Başvurumu yaptım. Yarıyıl tatilinde burada kendimi değerlendirmek istiyorum. Okçuluk kursunda ilerlemeyi düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Okçuluk, piyano, gitar, her alanda bir etkinliğimiz oluyor. Ben hepsine katıldım ve çok güzel gidiyor. Hocalarımızın hepsi çok ilgililer." ifadelerini kullandı.



Etkinliklere katılan Ahmet Salih Delibalta, "Kış Kulübü programına katıldım. Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

