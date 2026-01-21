Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        "Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri için gençlik merkezine gelen öğrenciler, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak hem yeteneklerini keşfediyor hem de yarıyıl tatillerini eğlenceli şekilde geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 11:15 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gençlik Kış Kulübü" Muşlu çocukların yarıyıl tatilini renklendiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kış Kulübü etkinlikleri için gençlik merkezine gelen öğrenciler, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılarak hem yeteneklerini keşfediyor hem de yarıyıl tatillerini eğlenceli şekilde geçiriyor.

        Kentte hayata geçirilen "Gençlik Kış Kulübü" ile 9-12 ve 13-15 yaş grubundaki çocuklara yarıyıl tatillerini eğlenirken öğrenme imkanı sunuluyor.

        Muş Gençlik Merkezi'ne gelen çocuklar, sportif faaliyetlerden akıl ve zeka oyunlarına, drama ve tiyatrodan halk oyunları ile el sanatlarına kadar birçok etkinliğe katılarak yeni beceriler kazanıyor.


        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, AA muhabirine, kent genelindeki 5 gençlik merkezinde başlatılan "GSB Gençlik Kış Kulübü Programı"na öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

        Öğrencilerin yarıyıl tatilinde gençlik merkezini tercih ettiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

        "Kış Kulübü programında, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz var. Program 9-15 yaş arasındaki çocuklarımızı kapsamakta. Öğrenciler, aileleriyle gelip merkezimize müracaatlarını yapabilirler. Kayıt yaptıktan sonra gençlik merkezlerimizdeki etkinliklerimize katılım sağlayabilirler. İl gezilerimiz olacak. Amacımız, gençlerimizin kendilerini sportif ve kültürel alanda daha çok geliştirmelerini sağlamak ve aynı zamanda arkadaşlık ortamlarını artırmaktır. 10'dan fazla kursumuz var.


        Kurslara katılmak için bir sınırlamamız yok. Hedefimiz, öğrencilere 15 günlük yarıyıl tatilinde eğlenme ve güzel zaman geçirme imkanı sunmaktır. Öğrenciler tatildeki boş zamanlarını gençlik merkezinde değerlendirecek. Gençlerimizi merkezlerimize bekliyoruz. Öğrencilerin talep ettiği kurs varsa onları da açıyoruz. İlçedeki gençlik merkezlerimizde de bu faaliyet sürdürülmektedir."

        - "Kış Kulübü'nde zihinsel olarak dinlenmiş oluyorum"

        Okçuluk kursuna katılan öğrencilerden Kevser Azra Aras ise GSB Gençlik Kış Kulübü Programı'na katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Merkezde eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Aras, "Okçuluk çocukluk hayalimdi ve çok sevdiğim bir spordu. Bu sporda ilerlemeyi istiyordum. Kış kulübüne katıldım. Çok güzel bir spor. Kurs, motivasyonumuzu artırıyor. Bu kurslarda yeni arkadaşlıklar edindim. Burada güzel vakit geçiriyorum. Kış Kulübü'nde zihinsel olarak dinlenmiş oluyorum." diye konuştu.

        Öğrencilerden Zümra Sena Dede de GSB Kış Kulübü Programı'ndan sosyal medya sayesinde haberdar olduğunu kaydederek, "Başvurumu yaptım. Yarıyıl tatilinde burada kendimi değerlendirmek istiyorum. Okçuluk kursunda ilerlemeyi düşünüyorum. Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Okçuluk, piyano, gitar, her alanda bir etkinliğimiz oluyor. Ben hepsine katıldım ve çok güzel gidiyor. Hocalarımızın hepsi çok ilgililer." ifadelerini kullandı.

        Etkinliklere katılan Ahmet Salih Delibalta, "Kış Kulübü programına katıldım. Yarıyıl tatili çok güzel geçiyor. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Projeyi hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!

        Benzer Haberler

        Annesinin mezarına gidebilmek için talep ettiği sandalyeye kavuştu
        Annesinin mezarına gidebilmek için talep ettiği sandalyeye kavuştu
        Kardan kapanan köy yolunda hasta, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
        Kardan kapanan köy yolunda hasta, iş makinesiyle ambulansa ulaştırıldı
        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Muş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
        Muş'ta kaçak cep telefonu operasyonu
        Muş'ta hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı
        Muş'ta hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı
        Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Muş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı