        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı

        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı

        Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelen ve asfiksi (oksijen yetersizliği) tanısı konulan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 19:04 Güncelleme: 20.01.2026 - 19:04
        Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı
        Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelen ve asfiksi (oksijen yetersizliği) tanısı konulan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

        İlçede dünyaya gelen bebeğe asfiksi tanısı konulması üzerine Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, ambulans helikopterin iniş yapacağı Varto Asayiş Komando Bölük Komutanlığının pistini kardan temizledi.

        Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ambulans helikopter piste iniş yaptı.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde piste getirilen bebek, ambulans helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

