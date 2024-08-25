Dağcılar, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmandı
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.
Malazgirt ruhunun yaşatılması amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen 27 dağcı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na tırmandı.
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da tırmanışa katılarak etkinliğe destek verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.