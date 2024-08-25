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        Dağcılar, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmandı

        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:20
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        Dağcılar, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmandı
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        Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Süphan Dağı'na tırmanış etkinliği düzenlendi.

        Malazgirt ruhunun yaşatılması amacıyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen 27 dağcı, Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na tırmandı.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican da tırmanışa katılarak etkinliğe destek verdi.

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