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        Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden çocuk öldü

        Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:25 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:35
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        Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden çocuk öldü
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        Muş'ta başına yorgun mermi isabet eden kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Yarpuzlu köyünde evinin önünde oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına yorgun mermi isabet etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, Muş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Elazığ'a gönderildi.

        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, kara yoluyla getirildiği köyde toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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