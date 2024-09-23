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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 23.09.2024 - 15:46
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

        Şehit Abakay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Sungu beldesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

        Öğle namazının ardından şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir cenaze namazını kıldırarak dua etti.

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Muş Valisi Avni Çakır, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve askeri görevliler, şehidin yakınlarını teskin etti.

        Cenaze aracıyla beldedeki mezarlığa götürülen şehit Abakay'ın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

        Defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

        Daha sonra Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Çakır ve Tümgeneral Atay, Abakay'ın ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

        Şehidin silah arkadaşlarıyla da telefonla görüntülü konuşan Alpay, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin. Bu ülkenin ve milletin başında çok büyük felaketler var ama inşallah bu alçakların hepsinin sonunu getireceğiz. Milletimize tuzak kurmak ve kötülük yapmak isteyenlere Rabbim fırsat vermesin. Hepinizi alınlarınızdan öpüyoruz, muhabbetle kucaklıyoruz." dedi.

        Törene, şehidin yakınları, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

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