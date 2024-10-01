Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılı yatırım programı kapsamında köy yollarına yapılan sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından 50 milyon lirayla kurulan asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt, ekiplerce köy yollarına seriliyor.

10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda yürütülen sıcak asfalt çalışmasını inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, yolun tamamının 2 bin 800 metre olduğunu söyledi.

Yolda daha önce sathi kaplama yaptıklarını anlatan Yentür, şöyle konuştu:

"Yolumuz tamamlandığında vatandaşlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin seyrüseferini kolaylaştırmış olacağız. İl Özel İdaresi bütçesinden köy yollarına yaklaşık 30 kilometre sıcak asfalt yapıyoruz. İl Özel İdaresi, KÖYDES ve güvenlik yollarıyla 76 kilometre birinci kat, 66 kilometre de ikinci kat yaptık. İl Özel İdaresi, KÖYDES ve güvenlik yolları bütçesinden 2024 yılında 150 milyon lira harcama yapmış olacağız."

Yentür, "Daha önce, sıcak asfalt çalışmalarını hizmet satın alma yoluyla yapıyorduk. Bu yıl kendi sahamızda saatte 160 ton asfalt üreten bir makine kurduk ve şu anda bu makinamızdan istifade ediyoruz. Asfalt şantiyemizle merkez, Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerimize bağlı köylerimizin yollarına sıcak asfalt yapacağız. Malazgirt ve Bulanık ilçelerimizde ise hizmet alım yoluyla bu çalışmaları yürüteceğiz." dedi.