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        Muş Valisi Çakır'dan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:50
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        Muş Valisi Çakır'dan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır mesajında, camilerin sadece ibadet mekanları değil, aynı zamanda gönül medeniyetinin, milli değerlerin, vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği mekanlar olduğunu belirtti.

        Bu yönüyle camilerin, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesinde etkili olduğunu bildiren Çakır, mesajında şunları kaydetti:

        "Camiler bu misyonlarıyla kültür ve medeniyetimizin çok önemli bir parçasını oluşturmuştur. Din görevlilerimiz, ibadetlerimizin yerine getirilmesinde ve hayatın her alanında, dinimizin getirdiği emir ve yasakların öğretilmesinde, temel dini bilgilerin vatandaşlarımıza aktarılmasında topluma yön veren rehberlerdir. Bu mübarek mekanların korunması, yaşatılması ve manevi ihtiyaçlarımıza cevap verilmesi noktasında en büyük görev ise kuşkusuz değerli din görevlilerimize düşmektedir. Din görevlilerimiz, insanlarımızın gönüllerine dokunan, onların huzur ve mutluluğunu artıran, sevgi ve hoşgörü iklimini yeşerten fedakar insanlardır. Onlar, fedakar çalışmalarıyla toplumumuza ışık tutuyor, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin ahlaki ve manevi gelişiminde büyük bir rol üstleniyorlar."

        "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın hayırlara vesile olmasını dileyen Çakır, ifa ettikleri görevle toplumun manevi mimarları olan bütün din görevlilerine başarı diledi.

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