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        Bulanık Kaymakam Koşansu, Şeker Pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:54
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        Bulanık Kaymakam Koşansu, Şeker Pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti
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        Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

        İlçe merkezindeki tarlaları gezerek çiftçilerle bir araya gelen Koşansu, onlarla sohbet etti, üretimleriyle ilgili bilgi aldı.

        Koşansu, yaptığı açıklamada, bölgede 24 bin dönüm alana şeker pancarı ekimi yapıldığını, 156 bin tona yakın şeker pancarı üretiminin söz konusu olduğunu söyledi.

        Tarımda makineleşmenin verimi artıracağını düşündüklerini belirten Koşansu, "Tarımsal sulamadaki sıkıntıların giderilmesinden sonra hem şeker pancarında hem de diğer tarım ürünlerinde her geçen yıl üretim daha da artacak. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

        Koşansu'ya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz ve Pancar Ekicileri Kooperatifi yetkilileri eşlik etti.

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