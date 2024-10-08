Bulanık Kaymakam Koşansu, Şeker Pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, şeker pancarı hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

İlçe merkezindeki tarlaları gezerek çiftçilerle bir araya gelen Koşansu, onlarla sohbet etti, üretimleriyle ilgili bilgi aldı.

Koşansu, yaptığı açıklamada, bölgede 24 bin dönüm alana şeker pancarı ekimi yapıldığını, 156 bin tona yakın şeker pancarı üretiminin söz konusu olduğunu söyledi.

Tarımda makineleşmenin verimi artıracağını düşündüklerini belirten Koşansu, "Tarımsal sulamadaki sıkıntıların giderilmesinden sonra hem şeker pancarında hem de diğer tarım ürünlerinde her geçen yıl üretim daha da artacak. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum." dedi.