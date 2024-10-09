Muşlu ailelerin DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

Bu hafta da DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen aileler, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Baban senin derdinden hasta oldu. Gel, devletimize sığın. Bizim bir bayrağımız var. Yeter artık anne ve babaların ağladığı. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun. Yolunuz yol değil, sizi kandırmışlar."

Şahinaz Özcan da 8 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını dile getirerek, "Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. 8 yıldır oğlumu bekliyorum." dedi.