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        Muşlu ailelerin DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor

        Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 11:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 11:44
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        Muşlu ailelerin DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor
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        Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

        Bu hafta da DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Evlatlarının fotoğrafını ellerinden düşürmeyen aileler, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter! Yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açarak terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

        Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 9 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

        DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

        "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan dön. Baban senin derdinden hasta oldu. Gel, devletimize sığın. Bizim bir bayrağımız var. Yeter artık anne ve babaların ağladığı. Bütün arkadaşlarına sesleniyorum, gelin teslim olun. Yolunuz yol değil, sizi kandırmışlar."

        Şahinaz Özcan da 8 yıl önce çocuğunun kaçırıldığını dile getirerek, "Oğlumdan şimdiye kadar hiç haber alamadım. DEM Parti ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Atilla, oğlum, sesimi duyuyorsan gel teslim ol. 8 yıldır oğlumu bekliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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