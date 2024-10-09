Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'ta ziyaretlerde bulundu:

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, "Muş'ta 10 gençlik merkezi ve genç ofisimiz mevcut. Amacımız Muş ve Türkiye'deki gençlerimizin bu mekanlarda spor, kültür ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Muş'a gelen Eminoğlu, Muş Gençlik Merkezi'ndeki kursları dolaştı, gönüllü gençler ve gençlik liderleriyle buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'den bilgi alan Eminoğlu, gazetecilere, gençlik merkezlerindeki atölyelerin cıvıl cıvıl olduğunu söyledi.

Birçok branştaki atölyelerde gençlerin hem eğlendiğini hem de meslek öğrendiğini ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik liderlerimizle ve gönüllü genç arkadaşlarımızla buluştuk. Muş'ta 10 gençlik merkezi ve genç ofisimiz mevcut. Amacımız Muş ve Türkiye'deki gençlerimizin bu mekanlarda spor, kültür ve teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak. Türkiye genelinde 513 gençlik merkezimiz, 100'ün üzerindeki gençlik merkezinde 108 deneyap atölyelerimiz var. Geçen hafta TEKNOFEST yarışmaları düzenlendi. İşte bu deneyap atölyelerindeki gençlerimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyorlar."