Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Kullanılamaz hale gelen otobüsteki 10 yolcu, olay yerinden alınarak firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

Kısa sürede büyüyen ve otobüsün tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

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