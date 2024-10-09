Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Muş'ta seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:23 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Van-Samsun seferini yapan 60 TY 677 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, Muş-Bingöl kara yolunun Gedik rampası mevkisinde yangın çıktı.

        Alevleri fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek yolcuları indirdi.

        Durumun 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

        Kısa sürede büyüyen ve otobüsün tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen otobüsteki 10 yolcu, olay yerinden alınarak firmaya ait başka bir otobüsle yolculuklarına devam etti.

        Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta spor şenliği düzenlendi
        Bulanık'ta spor şenliği düzenlendi
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'ta ziyaretlerde bulundu...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'ta ziyaretlerde bulundu...
        Muş'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Muş'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi
        Muş'ta şeker pancarı yüklü traktör devrildi
        Muş Ovası'nda ayçiçeği hasat ediliyor
        Muş Ovası'nda ayçiçeği hasat ediliyor
        Muşlu ailelerin DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor
        Muşlu ailelerin DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti" devam ediyor