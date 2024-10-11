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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, köy ziyaretleri kapsamında bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:05
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, köy ziyaretleri kapsamında bir araya geldiği vatandaşların taleplerini dinledi.

        Beraberindeki kurum amirleriyle Yurtseven ve Alikalkan köylerini ziyaret eden Bayram, yapılan çalışmaları kontrol etti.

        Okulları da dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Bayram, ardından vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini not aldı.

        Bayram, ziyaretlerin amacının vatandaşların taleplerini ve sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu söyledi.

        Bayram'a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Yunus Emre Şahin ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt eşlik etti.

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