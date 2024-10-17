Muş'ta okul sporları faaliyetleri değerlendirildi

Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında, "Okul Spor Faaliyetleri 2023-2024 Değerlendirme ve 2024-2025 Sezonu Planlama Toplantısı" yapıldı.

Muş Valiliği öncülüğünde "Hem Sporda Hem Okulda Başarı" mottosuyla gençlik merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Çakır, burada yaptığı konuşmada, Muş'un okul sporları faaliyetlerinde geçen yıl 80'inci sırada olduğunu ve bu yıl yapılan çalışmalarla 39'uncu sıraya yükseldiğini söyledi.

Muş'un, lisanslı sporcu sayısında önceki yıla göre çok ilerlediğini ifade eden Çakır, "105 bin öğrencimiz var. Okul sporları konusundaki rakamlarımız bu 105 bin öğrenci üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu çocukların yeteneksiz olması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Bu çocukları anlamada, ellerini tutmada, sporla bütünleştirmede, sporu sevdirmede ve bu çocuklara bir ideal sunmada demek ki yetersiz kalmışız. Bu durumun farkına vardık, uyandık ve inşallah bu rakamları çok daha yukarı çıkaracağız." diye konuştu. Beden eğitimi öğretmenlerinin çocukları en iyi şekilde geleceğe hazırlama gibi bir hedeflerinin olması gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Her birinize çocuklarımızın sorumluluğu veriliyor. Bizlerin, eyvah zaman geçti, şunu yapamadık, bunu bitiremedik, telaşesinde olmamız lazım. Ben 9-10 yıl kaymakamlık yaptım. Çalıştığım ilçelerin hiçbirinde o zaman spor salonu yoktu. Bugün en küçük ilçemiz de dahi sentetik sahalarımız, kapalı spor salonlarımız var. Memleketimiz kış memleketi. 6-7 ay çocuklar soğuk havada nereye gidecek? Gideceği en güzel yer spor salonu. Özellikle hafta sonlarında güzel bir planlamayla salonları çocuklarımızla doldurmamız lazım." Beden eğitimi öğretmenlerinin sorumluluğunun çok büyük olduğunu ifade eden Çakır, "Çocukların en sevdiği ders beden eğitimidir. Siz o çocukları ne kadar iyi hazırlarsanız, diğer branşlarda o kadar başarılı olurlar. Yeter ki siz bu yeteneği keşfedin. Muş, geçen yıl güzel bir ivme yakaladı ve bunu daha yukarıya taşıyacağız. Öğrenci sayımıza göre hala gerilerdeyiz. Muş'un kesinlikle ilk 10'a gelmesi lazım. Çocuklarımızın spordan başka sosyal anlamda vakit geçirecekleri başka bir faaliyetimiz yok. Spor, çocuğu zinde tutar, ona takım disiplinini, yardımlaşmayı öğretir."

Muş'ta Türkiye şampiyonlarının yetiştiğini, buna vesile olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyleyen Çakır, kentte sporun gelişmesine yönelik desteklerinin artarak devam ettiğini belirtti. Geçen yıl yaptıkları ufak dokunuşlarla takım sayısını 4'ten 24'e çıkardıklarını anlatan Çakır, "Amatör spor kulüplerinde yıllardır kapalı bir şekilde duran birçok kulübümüz canlandı. Şu an liglere katılıyorlar. Belki de bölgedeki en canlı amatör faaliyeti yapan illerin başında artık Muş geliyor. Bundan da büyük bir keyif duyuyoruz. İnşallah bu konudaki desteklerimiz artarak devam edecek." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir de, okul sporlarını çok önemsediklerini vurguladı. Okul sporları faaliyetleriyle çocukları sporun içinde tutmayı ve yetenekli olan öğrencileri Türk sporuna kazandırmayı amaçladıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu: "Son yıllarda ilimize yapılan spor yatırımları ile Muş genelinde lisanslı sporcu sayımızı artırdık. İlimizden başarılı sporcular yetiştirmek için her türlü imkanı seferber ettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca kent merkezi, ilçelerimiz ve beldelerimize spor salonları ve tesisler yapıldı. Yapılan bu yatırımları daha ileriye taşımak zorundayız. Sporu tabana yayacağız. Spor tesislerini dolduracağız."