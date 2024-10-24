Bulanık'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı

Kaymakam Koşansu, yardımlarından dolayı Kara'ya teşekkür etti.

Yardımlar, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz tarafından öğrencilere teslim edildi.

Hayırsever iş insanı Esat Kara'nın temin ettiği ayakkabı ve mantlar, Adıvar Köyü İlkokulu'na getirildi.

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