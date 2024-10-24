Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı

        Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye ayakkabı ve mont yardımında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve mont yardımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde ihtiyaç sahibi 1200 öğrenciye ayakkabı ve mont yardımında bulunuldu.

        Hayırsever iş insanı Esat Kara'nın temin ettiği ayakkabı ve mantlar, Adıvar Köyü İlkokulu'na getirildi.

        Yardımlar, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz tarafından öğrencilere teslim edildi.

        Kaymakam Koşansu, yardımlarından dolayı Kara'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Ölmeden önceki son notu ortaya çıktı
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir o ile dikkat çekti! "Kentte 7.2'lik deprem üretecek 4 fay var!"
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        Kuzey Kore'nin balon çöpleri, Güney'in Başkanlık binasına düştü
        İlaca zam geldi
        İlaca zam geldi
        Ersin'den fedakarlık!
        Ersin'den fedakarlık!

        Benzer Haberler

        Bulanıklı öğrenciler Ahlat'ta tarihi alanları gezdi
        Bulanıklı öğrenciler Ahlat'ta tarihi alanları gezdi
        Muş'ta "Hukuk ve Basın" konulu seminer düzenlendi
        Muş'ta "Hukuk ve Basın" konulu seminer düzenlendi
        Bulanık'ta satranç turnuvası düzenlendi
        Bulanık'ta satranç turnuvası düzenlendi
        Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Muşlu aileler evlatlarına kavuşmak için DEM Parti binası önündeki eylemleri...
        Muşlu aileler evlatlarına kavuşmak için DEM Parti binası önündeki eylemleri...
        Malazgirt Devlet Hastanesinde diz ameliyatı yapıldı
        Malazgirt Devlet Hastanesinde diz ameliyatı yapıldı