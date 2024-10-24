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        Bulanık'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Proje Ofisi tarafından "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:20
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        Bulanık'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Proje Ofisi tarafından "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, vakıf tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin dünyaya yeni gelen bebeklerine ilk hediyelerinin verilmesine başlandı.

        SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ve vakıf görevlileri, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

        Korkmaz, yaptığı açıklamada, projenin ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde ikamet eden yeni bebek sahibi aileleri kapsadığını söyledi.

        Üç aileyi ziyaret ederek hediyelerini verdiklerini ifade eden Korkmaz, "1000 ailenin yeni doğan bebeklerine hazırladığımız ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketlerini teslim etmeyi planlıyoruz. İlçe Kaymakamımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje ile vatandaşlarımızı mutlu ediyoruz. Ayrıca hasta ziyaretlerimize devam edeceğiz." dedi

        Aileler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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