Van ve Muş'ta "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı

Van'ın Gürpınar ile Muş'un Bulanık ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.

Gürpınar ilçesinde Hükümet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe meydanına, oradan da etkinliğin başladığı yere kadar yürüdü.

Okunan marşlar eşliğinde yürüyen öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe Kaymakam Yasin Erdem, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ceyhun Çolak, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin ve kurum amirleri katıldı.

- Muş Muş'un Bulanık ilçesinde de Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Kaya'nın aralarında bulunduğu katılımcılar, Yeni Mahalle'de bir araya geldi. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla İlçe Stadyumu'na kadar yürüdü.