Bulanık Kaymakamı Koşansu, çocuklarla futbol oynadı

İlçe stadında incelemelerde bulunan Koşansu, sahada futbol oynayan çocuklarla bir araya geldi, sohbet etti.

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