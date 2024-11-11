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        Malazgirt'te fidan dikme etkinliği düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:28
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        Malazgirt'te fidan dikme etkinliği düzenlendi
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunun bahçesinde "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, kurum amirleri, öğrenci ve diğer katılımcılarla fidan dikti.

        Bayram, yurtta kalan öğrencilerle fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, gençlerin çevreye duyarlı olması ve doğayı koruma bilincine sahip şekilde yetişmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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