Malazgirt'te fidan dikme etkinliği düzenlendi

Bayram, yurtta kalan öğrencilerle fidanları toprakla buluşturduklarını belirterek, gençlerin çevreye duyarlı olması ve doğayı koruma bilincine sahip şekilde yetişmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurdunun bahçesinde "Geleceğe Nefes Ol" temasıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Göksu Bayram, kurum amirleri, öğrenci ve diğer katılımcılarla fidan dikti.

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