Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Programa, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyası parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

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