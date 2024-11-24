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        Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:15
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        Malazgirt'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

        Yeni başlayan öğretmenlerin yemin etiği program, şiirlerin okunması, oratoryo gösterisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        Programa, Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyası parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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