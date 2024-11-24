Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi ve müzik dinletisinin yapıldığı programda, aday öğretmenler yemin etti, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Gençlik Spor Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

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