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        Malazgirt'te yağışların başlamasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde yağışların artmasıyla lastikçilerde yoğunluk başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:59
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        Malazgirt'te yağışların başlamasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde yağışların artmasıyla lastikçilerde yoğunluk başladı.

        Kar ve buzlanma nedeniyle trafikte sıkıntı yaşamak istemeyen sürücüler, lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

        Kış lastiklerini takan sürücüler, güvenli bir sürüş için kış lastiği kullanımının önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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