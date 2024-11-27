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        Muş'ta su kabakları kadınların elinde sanat eserine dönüştürülüyor

        Muş'ta kadınlar, özenle şekil verdikleri su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 13:12 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:27
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        Muş'ta su kabakları kadınların elinde sanat eserine dönüştürülüyor
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        Muş'ta kadınlar, özenle şekil verdikleri su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

        Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan su kabağı işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, su kabaklarından gece lambası, avize, sepetlik ve saksı gibi çeşitli dekoratif objeler yapıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, gazetecilere, amaçlarının kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

        Kursun yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Şengül, kursiyerlerin malzeme ihtiyacının bakanlıkları tarafından karşılandığını belirtti.

        Kursun sorumlusu Emine Kuş, su kabağı kursunda 15 kişinin eğitim gördüğünü ifade etti.

        Kursiyer Maksude Özdemir ise "Kabakları bahçemizde yetiştiriyoruz. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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