Muş'ta su kabakları kadınların elinde sanat eserine dönüştürülüyor

Muş'ta kadınlar, özenle şekil verdikleri su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan su kabağı işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, su kabaklarından gece lambası, avize, sepetlik ve saksı gibi çeşitli dekoratif objeler yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, gazetecilere, amaçlarının kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.