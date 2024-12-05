Bulanık'ta "Ayak Tenisi Turnuvası" başladı
Muş'un Bulanık ilçesinde kurumlar arası "Ayak Tenisi Turnuvası" başladı.
Muş'un Bulanık ilçesinde kurumlar arası "Ayak Tenisi Turnuvası" başladı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından spor salonunda organize turnuvanın açılışında konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, takımlara başarılar diledi.
Sportif faaliyetleri önemsediklerini belirten Koşansu, "Bu ekinlikleri hem sosyal yönden hem de kurumlar arası kaynaşma açısından değerli buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza kazasız, belasız bir turnuva diliyorum." dedi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya ise ilk kez düzenledikleri turnuvaya 27 takımın katıldığını ifade etti.
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