Bulanık Kaymakamı Koşansu, özel gereksinimli bireylerle buluştu
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.
Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi.
Kaymakam Koşansu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Hanımeli Kafeteryası'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.
Özel gereksinimli bireylerle buluşan Koşansu, engelli bireylerin toplumdaki yerini güçlendirmek istediklerini söyledi.
Programa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.