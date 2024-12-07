Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Törene, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Yavuz'un ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı.

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