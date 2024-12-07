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        Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:15
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        Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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        Muş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli 34 yaşındaki polis memuru Yunus Yavuz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

        Yavuz için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in okuduğu duanın ardından Yavuz'un naaşı Elazığ'a gönderildi.

        Törene, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Yavuz'un ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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