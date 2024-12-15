Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:25 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştırıldı.

        Kırkgöze köyünde, akraba olan iki aile arasında, 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu husumet başladı.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, köydeki taziye evinde bir araya getirildi.

        Burada düzenlenen törende iki ailenin fertleri el sıkışarak kucaklaştı.

        Kaymakam Koşansu, yaptığı konuşmada, 5 yıl önce Kırkgöze köyünde üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

        Akraba aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Koşansu, şunları kaydetti:

        "Aileler barışarak örnek bir duruş sergiledi. İlçemizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. Köyümüzdeki birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum. Fitne ve fesata yol açacakların önünü keselim. Allah ve Efendimiz de sulhu emrediyor. Barışın emek istediğini biliyoruz. Husumetlerin hiç yaşanmamasını diliyorum. Aileleri barıştırmak için gayret gösteren herkesi kutluyorum."

        Kanaat önderlerinden Giyasettin Topçu ise kardeşler arasında bir husumet yaşandığında mutlaka aralarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti.

        İki aile arasında barışı sağlamak için yaklaşık 5 yıldır çaba gösterdiklerini anlatan Topçu, "Aileler arasında barış sağlandı. Birbirileriyle kucaklaştılar. Barış huzurdur, rahatlıktır. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Törene, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Tayfun Bektaş, kanaat önderleri, köy muhtarları ve aile bireyleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Muş'ta 150 kişilik "özel ekip" bağımlılıkla mücadele edecek
        Muş'ta 150 kişilik "özel ekip" bağımlılıkla mücadele edecek
        Yürüyerek dünyayı gezen Japonyalı gezgin Muş'a ulaştı
        Yürüyerek dünyayı gezen Japonyalı gezgin Muş'a ulaştı
        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Muş'ta yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi
        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi
        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası sürüyor
        Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası sürüyor
        Muş'ta bataklığa saplanan araç, ekiplerce çıkarıldı
        Muş'ta bataklığa saplanan araç, ekiplerce çıkarıldı