Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde 5 yıl önce bir kişinin öldüğü kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile, törenle barıştırıldı.

Kırkgöze köyünde, akraba olan iki aile arasında, 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu husumet başladı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, köydeki taziye evinde bir araya getirildi.

Burada düzenlenen törende iki ailenin fertleri el sıkışarak kucaklaştı. Kaymakam Koşansu, yaptığı konuşmada, 5 yıl önce Kırkgöze köyünde üzücü bir olayın yaşandığını söyledi. Akraba aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Koşansu, şunları kaydetti: "Aileler barışarak örnek bir duruş sergiledi. İlçemizde, ülkemizde ve dünyada barışın hakim olması için hep birlikte çalışmalıyız. Köyümüzdeki birlik ve beraberliğin daim olmasını diliyorum. Fitne ve fesata yol açacakların önünü keselim. Allah ve Efendimiz de sulhu emrediyor. Barışın emek istediğini biliyoruz. Husumetlerin hiç yaşanmamasını diliyorum. Aileleri barıştırmak için gayret gösteren herkesi kutluyorum."

Kanaat önderlerinden Giyasettin Topçu ise kardeşler arasında bir husumet yaşandığında mutlaka aralarının düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. İki aile arasında barışı sağlamak için yaklaşık 5 yıldır çaba gösterdiklerini anlatan Topçu, "Aileler arasında barış sağlandı. Birbirileriyle kucaklaştılar. Barış huzurdur, rahatlıktır. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." diye konuştu.