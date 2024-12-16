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        Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırlanan projeler sergilendi

        Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan 170 öğrencinin hazırladığı projeler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 20:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:43
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        Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırlanan projeler sergilendi
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        Muş'ta Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim alan 170 öğrencinin hazırladığı projeler sergilendi.

        Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla Türkiye Teknoloji Takımı iş birliğinde Gençlik Merkezinde "Tasarım ve Üretim Şenliği" düzenlendi.

        Şenlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 43 proje tanıtıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, atölye çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

        110 ortaokul ve 60 lise öğrencisinin atölyede eğitim gördüğünü belirten Taşdemir, şunları kaydetti

        "Öğrencilerimizin 36 hafta boyunca eğitimleri devam edecek. İleride Selçuk Bayraktar gibi bir nesil inşa etmek için buradayız. Gençlerimize teşekkür ediyorum. Uzun bir eğitimin sonunda çocuklarımızın heyecanını görmek için buradayız. İnşallah bundan sonraki yarışmalara daha çok proje göndereceğiz. Gençlerimiz ülkemizi temsil edecek projelere imza atacak. Bundan umutluyuz."

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