Muş'ta besiciler kar örtüsü üzerinde hayvanlarını besliyor

İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, hayvanlarını kar örtüsünün üzerine serdikleri otlarla beslemeye başladı.

Kentte geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, olumsuz hava koşullarında da hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Yağışlarla beyaza bürünen Güzelkent köyünde yetiştiriciler, evlerine yakın bölgelerde istifledikleri ot balyalarını karın üzerine sererek ya da tekneleri samanla doldurarak küçükbaş hayvanlarını besliyor.

Günde iki kez hayvanlarını yemleyerek ihtiyaçlarını karşılan besiciler, olumsuz hava koşullarına rağmen zamanlarının büyük bölümünü hayvanlarının bakımına ayırıyor. - "Zorluklara rağmen işimizi severek yapıyoruz" Besici İlker Hikmet Teker, AA muhabirine, yıllardır ailesiyle hayvancılık yaptığını söyledi.

Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını belirten Teker, "Yaklaşık 5-6 ay hayvanlarımızı karın üzerinde besleyeceğiz. Bizim için gün saat 07.00'da başlıyor. Sabah uyanınca teknelere samanları koyuyoruz. Sonra ahırdaki hayvanları teknelerin olduğu bölgeye götürüyoruz. Hayvanları besleyip tekrar ahıra alıyoruz. Öğlenden sonra tekrar hayvanları bırakıyoruz. 6 ay böyle geçiyor. Soğuk havaya rağmen yine de hayvanlarımızı besliyoruz." diye konuştu.