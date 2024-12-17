Muş'ta aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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