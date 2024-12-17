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        Muş'ta aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Muş'ta aracında 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:56
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        Muş'ta aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Muş'ta aracında 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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