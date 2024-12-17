Muş'ta aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Muş'ta aracında 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
Muş'ta aracında 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, takibe aldıkları bir araçta yaptıkları aramada 157,92 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü gözaltına alındı.
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