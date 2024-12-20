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        Muş'ta Türk Müziği Korosu konser verdi

        Muş'ta düzenlenen etkinlikte, Türk Müziği Korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:51
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        Muş'ta Türk Müziği Korosu konser verdi
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        Muş'ta düzenlenen etkinlikte, Türk Müziği Korosu konser verdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmaların yürütüldüğü Gençlik Merkezince 40 kişilik "Gençlik Merkezi Türk Müziği Korosu" oluşturuldu.

        Öğrencilerden oluşan koro, Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde ikinci konserini verdi.

        Valisi Avni Çakır, korodakileri tebrik etti.

        Katılımcıların konserde gönüllerince eğlendiğini belirten Çakır, "Gecede müziğimizin birbirinden güzel eserlerini seslendirdiler. Çok güzel bir salonda güzel bir seyirci önünde etkileyici bir konser oldu. Öğrencilerimiz sınav haftasına girerken böyle bir etkinlik, onlar için de moral oldu." dedi.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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