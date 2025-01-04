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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, öğrencilerle film izledi

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, öğrencilerle sinemada bir araya geldi, film izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:57
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, öğrencilerle film izledi
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        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, öğrencilerle sinemada bir araya geldi, film izledi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Malazgirt 1071 Panorama Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluşan Bayram, onlarla film izledi, keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

        Film gösteriminin ardından öğrencilerle sohbet eden Bayram, bu tür etkinliklerin sosyal gelişime katkı sağladığını söyledi.

        Öğrencilerin eğitim ve sosyal hayatına katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Bayram, "Öğrencilerimizin sadece akademik başarılarına değil, kültürel ve sosyal gelişimlerine de önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın sosyalleşmesine ve güzel anılar biriktirmesine katkı sağlıyor. Onların mutluluğunu görmek bizi de çok mutlu ediyor." dedi.

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