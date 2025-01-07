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        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

        Muş'ta sit alanındaki höyüğe ulaşmak için kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 21:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:22
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        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
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        Muş'ta sit alanındaki höyüğe ulaşmak için kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, Yeşilova beldesinde A.K'nin, B.K, H.K. ve M.K ile evinin bitişiğindeki ahırın içinden define aramak ve sit alanı olan Yağcılar Höyüğü'ne ulaşmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisini edindi.

        Bunun üzerine Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden düzenlenen operasyonda, A.K'ye ait ahırdan Yağcılar Höyüğü'ne doğru kazılmış içinde elektrik ve havalandırma sistemi bulunan 11 metre uzunluğunda, 2 metre 70 santimetre yüksekliğinde tünel bulundu.

        Tünelin içinde ele geçirilen kazı malzemeleri ile motorlu toprak burgu makinesine el konuldu. Muş Müze Müdürlüğünce kazı alanında inceleme yapıldı.

        Gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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