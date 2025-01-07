Muş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Muş'ta sit alanındaki höyüğe ulaşmak için kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, Yeşilova beldesinde A.K'nin, B.K, H.K. ve M.K ile evinin bitişiğindeki ahırın içinden define aramak ve sit alanı olan Yağcılar Höyüğü'ne ulaşmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisini edindi.

Bunun üzerine Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden düzenlenen operasyonda, A.K'ye ait ahırdan Yağcılar Höyüğü'ne doğru kazılmış içinde elektrik ve havalandırma sistemi bulunan 11 metre uzunluğunda, 2 metre 70 santimetre yüksekliğinde tünel bulundu. Tünelin içinde ele geçirilen kazı malzemeleri ile motorlu toprak burgu makinesine el konuldu. Muş Müze Müdürlüğünce kazı alanında inceleme yapıldı.