Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş ve Hakkari'de öğrencilere "enerji tasarrufu" anlatıldı

        Muş ve Hakkari'de Enerji Verimliliği Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş ve Hakkari'de öğrencilere "enerji tasarrufu" anlatıldı
        ABONE OL

        Muş ve Hakkari'de Enerji Verimliliği Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Zafer İlkokulunda öğrencilerle buluşan VEDAŞ ekipleri, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik öğrencileri bilgilendirdi.

        VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, sürdürülebilir çevre ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için enerjinin verimli kullanılmasının stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

        Çoşar, "İlgi çekici animasyon ve görsellerle içeriğini zenginleştirdiğimiz sunumda enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik ipuçlarını öğrencilerimizle paylaştık. Ardından öğrencilerimiz enerjinin verimli kullanıldığı bir dünyayı resmetti. Öğrencilerimizin dikkati ve geri dönüşleri gelecek adına bizi umutlandırdı." dedi.

        Hakkari'de de VEDAŞ tarafından öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

        Bay Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında öğrencilerle buluşarak enerjinin verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

        Animasyon ve ilgi çekici görsellerle oluşturulan sunuma öğrencilerin ilgi gösterdiğini ifade eden Ağacanoğlu, "Öğrencilerimiz, enerjinin verimli kullanıldığı bir dünya temalı resimler çizdi. Okulda bizi misafir eden öğretmenlerinize teşekkür ederim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        İnsülin direncini kırmak için basit yöntemler
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "Ulaşım ve erişimde" daha görünür olmak istiyorlar
        "Ulaşım ve erişimde" daha görünür olmak istiyorlar
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?

        Benzer Haberler

        Muş'ta görme engelli kişi devlet desteğiyle işini kurdu
        Muş'ta görme engelli kişi devlet desteğiyle işini kurdu
        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Muş'ta geçen yılın tarım ve hayvancılık faaliyetleri değerlendirildi
        Muş'ta geçen yılın tarım ve hayvancılık faaliyetleri değerlendirildi
        Muş'ta köy okulunun tek öğretmeni sobayla ısıttığı sınıfta 8 öğrencisine eğ...
        Muş'ta köy okulunun tek öğretmeni sobayla ısıttığı sınıfta 8 öğrencisine eğ...
        AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
        Malazgirt'te soğuk hava etkisini sürdürüyor
        Malazgirt'te soğuk hava etkisini sürdürüyor